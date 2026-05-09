ساکنان و گردشگران کیش در هفتادمین شب از حماسه خیابان با حضور در میدان ساحل و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران از نیرو‌های مسلح کشورمان حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کاروان خودرویی و موتوری با عبور از خیابان‌های کیش و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران اقتدار و وحدت و همدلی ایرانیان را به نمایش گذاشت.

اجتماع در میدان ساحل و فریاد‌های مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار ساکنان و گردشگران از تهاجم دو رژیم تروریستی امریکایی صهیونی را به نمایش گذاشت.

دعای فرج (الهی عظم البلاء) در پایان مراسم اجتماع برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت مهدی موعود (ع) با همخوانی شرکت کنندگان در اجتماع حماسه خیابان قرائت شد.