سفارت ایران در ارمنستان در واکنش به تولد دختر سخنگوی کاخ سفید «کارولین لویت» پیامی در فضای مجازی منتشر و اعلام کرد: «وقتی فرزندت را می‌بوسی، به مادران کودکان میناب فکر کن».

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سفارت ایران در ارمنستان با انتشار پیامی در فضای مجازی به تولد دختر سخنگوی کاخ سفید «کارولین لویت» واکنش نشان داد.

این سفارتخانه نوشت:

«به شما تبریک می‌گویم. کودکان معصوم و دوست‌داشتنی هستند. آن ۱۶۸ کودکی که رئیست در مدرسه‌ای در میناب کُشت و شما توجیه‌اش کردی، آنها هم کودک بودند. وقتی فرزندت را می‌بوسی، به مادران آن کودکان فکر کن.»





سفارت ایران در انگلیس نیز در واکنش به پست سخنگوی کاخ سفید درباره تولد فرزندش نوشت:

" در حالی که تولد فرزندان خودتان را جشن می‌گیرید، کودکان غزه، لبنان و ایران را بمباران می‌کنید. این کودک بی‌گناه یکی از صدها کودکی بود که در همان روز اول حمله غیرقانونی شما به ایران به شهادت رسیدند. "