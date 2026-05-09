به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، شرکت گاز گیلان در اطلاعیه ای اعلام کرد: به دلیل تعمیرات خطوط گاز و در راستای پایداری شبکه توزیع ، گاز مشترکان رشتی در فاز ۲مسکن مهر رشت و فرعی های منشعب فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۷ قطع می شود.

شرکت گاز گیلان از مشترکان خواست هنگام قطعی جریان گاز، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند و ماموران شرکت به محض پایان عملیات تعمیر، جریان گاز را وصل خواهند کدر.ر