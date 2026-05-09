بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، در حمله هوایی ارتش متجاوز صهیونیستی به شهرک «السکسکیه» دستکم هفت نفر از جمله یک کودک به شهادت رسیدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در این تجاوز وحشیانه، ۱۵ شهروند دیگر زخمی شدند که سه کودک میان زخمیها هستند. گزارشها حاکی است در حمله هوایی به شهرک السکسکیه ساختمانی که محل اسکان خانوادههای آواره از جنوب لبنان بود، هدف قرار گرفت.
همزمان با تشدید حملات هوایی و توپخانهای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان، رسانهها از وقوع دهها حمله پهپادی و هوایی به شهرکها و روستاها خبر دادند.
شبکه الجزیره گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرکهای کفرتبنیت، النبطیه الفوقا و حاروف در جنوب لبنان را هدف گلولهباران توپخانهای قرار داده است.
بر اساس این گزارش، جنگندهها و پهپادهای رژیم صهیونیستی همچنین حملاتی را علیه اطراف شهرکهای کفرا و حداثا انجام دادند و تنها در شهرک النبطیه الفوقا سه حمله پهپادی به ثبت رسیده است.
الجزیره همچنین از حملات جداگانه پهپادی به شهرکهای برج رحال، المنصوری در شهرستان صور و همچنین شهرکهای ارنون، ارزون، جناتا، جبشیت و عین بعال خبر داد.
در ادامه این حملات، مناطقی در اطراف شهر النبطیه و نیز شهرکهای کفررمان و مجدل سلم نیز هدف بمباران قرار گرفتند.
شبکه الجزیره همچنین اعلام کرد یک پهپاد رژیم صهیونیستی خودرویی را در جاده ساحلی السعدیات در منطقه جبل لبنان هدف قرار داده است.
وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرد در یکی از حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به النبطیه، یک شهروند سوری به شهادت رسیده و دختر او زخمی شده است.
شبکه المیادین از شهادت ۲۶ شهروند لبنانی در پی حملات رژیم صهیونیستی به لبنان در شبانه روز گذشته خبر داد.
وزارت بهداشت لبنان هم اعلام کرد شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به ۲۷۹۵ نفر و زخمیها به ۸۵۸۶ نفر رسیده است.