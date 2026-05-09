به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: ما امروز در شرایط خطیر و در یک‌مقطع خاص تاریخی قرار داریم‌،امروز تمامیت ارزی کشور حفظ شده به طوری که طرف مقابل ما امروز به هیچکدام از اهداف خود نرسیده است ما امروز توانایی تحمیل اراده خود را به دشمن داریم به طوری که امروز دشمن به هیچکدام از اهداف خود در کشور نرسیده است.

وی ادامه داد: امروز قدرت در کاغذ ترسیم نمی شود و امروز ما در حالت آماده‌باش کامل قرار داریم،این جنگ نابرابر باعث پیروزی ما شده است، روزی که رهبرمان شهید شد دلمان و تکیه گاه ما خالی شد ،مردم در ایامی که رهبر نداشتیم رهبری را در دست گرفتند و نقشه دشمن پلید را خنثی کردند.

سقاب اصفهانی افزود: امروز ما در حوزه انرژی خسارت دادیم مانند پارس جنوبی، مجتمع گازی و پتروشیمی هم مورد آسیب واقع شدند به طوری که متاسفانه قسمتی از ظرفیت تولید بنزین با مشکل روبرو شد ولی خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده پالایشگاه‌‌های ما در مدار قرار تولید دارند.

معاون رئیس‌جمهور اصافه کرد: بخشی از شبکه گاز و سوخت کشور در جنگ رمضان آسیب دیده است برای جبران این موضوع ۲ راه وجود دارد؛ شبانه‌روزی تلاش کنیم این ظرفیت آسیب دیده را برگردانیم که این موضوع ۱۸ ماه تا ۲ سال زمان میبرد و منابع مالی نیاز دارد، همچنین راه دیگر این است که مردم با صرفه‌جویی این کمبود را جبران کنند.

سقاب اصفهانی گفت: در شرایطی هستیم که اگر تمام منابع مالی و دسترسی‌ها هم فراهم شود، امسال در تابستان و زمستان دوره سختی خواهیم داشت.

وی افزود: ما در دوره تابستان تا حدودی شرایط سخت تری به دلیل ناترازی و آسیب هایی که داشته ایم داریم و این جنگ هم باعث شد این موضوع ناترازی حجم وسیعی پیدا کند ولی دولت در تلاش برای جبران این آسیب‌ها است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی افزود: روزانه در کشور ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می شود ولی تولید مان ۱۱۰ میلیون لیتر است که بخشی هم وارد کشور می شود اگر هر خانواری روزانه یک لیتر سهم بنزین مصرفی خود را کاهش دهد کشور بی نیاز از واردات بنزین می شود.

سقاب اصفهانی افزود: همچنین استاندارد سازی خودروها و حمل و نقل عمومی باید در کشور گسترش یابد.

وی بیان کرد:برای صرفه جویی انرژی نیاز به کارهای سخت نیست با چند اقدام ساده می توان تابستان را بدون تنش پشت سر گذاشت، همچنین مردم می توانند با نصب کاهنده در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.

سقاب اصفهانی افزود:همچنین یک پوششی به عنوان «با هم سرکار می رویم» با هدف ترویج سفرهای اشتراکی به منظور کاهش مصرف سوخت و انرژی راه اندازی شود،خودروها به سمت سی ان جی هدایت شوند به طوری که تقریبا ۴۰ میلیون متر مکعب سی ان جی در کشور توزیع می شود که فقط ۱۶ میلیون مترمکعب از آن استفاده می شود اگر روند سی ان جی در کشور انجام شود بی نیاز از واردات بنزین خواهیم شد.

معاون رئیس جمهور افزود: کاهش سفرهای غیرضروری نقش مهمی در مدیریت بنزین دارد.

سقاب اصفهانی ادامه داد: هموطنان با عایق بندی ساختمان در مصرف گاز، کاهش دادن رادیاتورهای منازل و همچنین کم کردن درجه کولرهای گازی می‌توانند در مصرف انرژی صرفه جویی کنند و این از عهده هیچ وزارتخانه‌‌ای برنخواهد آمد جز از دست مردم.