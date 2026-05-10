معاون راهداری کشور گفت: تمرکز اصلی این سازمان در سال ۱۴۰۵ بر مدیریت هدفمند طرحها، ارتقای نظارت کمی و کیفی و استفاده گستردهتر از ظرفیت بخش خصوصی است که همزمان با نوسازی بخش مهمی از ناوگان راهداری دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در چهارمین نشست تخصصی برنامهریزی راهداری منطقهای کشور، اظهار داشت: اولویتبندی و مدیریت طرحهای راهداری با تمرکز بر نظارت کمی و کیفی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، پیمانکاران و مشاوران با هدف صیانت از سرمایه عظیم راههای کشور از رویکردهای اصلی امسال است.
اروجعلی علیزاده تصریح کرد: بهرهگیری حداکثری و بهینه از ظرفیت منابع انسانی و ماشینآلات راهداری در جهت انجام مأموریتها و اجرای طرحهای راهداری، رویکرد مهم دیگری است که امسال در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: در دو سال گذشته، اعتبار حدود ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای تأمین ماشینآلات راهداری، هزینه و از مجموع هدفگذاری خرید ۷۴۰ دستگاه ناوگان جدید، نزدیک به ۵۰۰ دستگاه خریده شده است.