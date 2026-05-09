قرعه‌کشی بیست و سومین دوره جام ملت‌های آسیا به میزبانی عربستان سعودی برگزار و تیم ملی فوتبال ایران با حریفان خود در این رقابت ها آشنا شد.

همگروهی ایران با سوریه، قرقیزستان و چین در جام ملت های آسیا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه‌کشی نوزدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا امشب (شنبه) در منطقه الطریف درعیه در شهر ریاض کشور عربستان آغاز شد.

تیم ملی فوتبال ایران در سید یک این رقابت‌ها در کنار تیم‌های میزبان، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و ازبکستان در سید یک مسابقات قرار داشت.

امیر قلعه‌نویی و مهدی خراطی به نمایندگی از تیم ملی کشورمان در مراسم شرکت کردند.

گروه A: عربستان، کویت، عمان، فلسطین

گروه B: ازبکستان، بحرین، کره شمالی، اردن

گروه C: ایران، سوریه، قرقیزستان، چین

گروه D: استرالیا، تاجیکستان، عراق، سنگاپور

گروه E: کره‌جنوبی، امارات، ویتنام، برنده بازی لبنان و یمن

گروه F: ژاپن، قطر، تایلند، اندونزی

این مسابقات از تاریخ ۷ ژانویه تا ۵ فوریه ۲۰۲۷ (۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵) در سه شهر ریاض، جده و خوبر عربستان سعودی برگزار خواهد شد.

دیدار افتتاحیه روز ۷ ژانویه بین عربستان و فلسطین در ورزشگاه ملک فهد برگزار می‌شود.

همچنین زمان بازی‌های تیم ملی در مرحله گروهی به شرح زیر است:

۱۹ دی

ایران - چین

۲۳ دی

قرقیزستان - ایران

۲۸ دی

ایران - سوریه