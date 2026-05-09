نظامیان رژیم اشغالگر در یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ۲۱ فلسطینی از جمله چند آزاده را بازداشت کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شهرکنشینان صهیونیست نیز با حمایت نظامیان اشغالگر به شهر الخلیل در کرانه باختری حمله کردند و به آزار و اذیت فلسطینیان پرداختند. یک شهرکنشین صهیونیست عمداً مسیر یک آمبولانس فلسطینی را در جنوب نابلس مسدود کرد.
ناآرامی در کرانه باختری بدنبال تشدید شهرک سازی در این منطقه تشدید شده است. گروه بحران بینالمللی، وضع کرانه باختری را «هولناک» خوانده و اعلام کرده کابینه رژیم صهیونیستی در چهار سال گذشته ۱۰۲ شهرک جدید در این منطقه تأسیس کرده است.
بر اساس اعلام این گروه، این تعداد معادل مجموع شهرکهایی است که در ۵۰ سال گذشته در کرانه باختری ساخته شدهاند.
در همین حال سازمان ملل هم اعلام کرد از آغاز سال ۲۰۲۵ اسرائیل ۴۰ هزار فلسطینی را از خانهها و روستاهایشان در کرانه باختری آواره کرده است.
اما وزیر دارایی رژیم اشغالگر با افتخار به قطع ۳ هزار درخت فلسطینی در کرانه باختری برای شهرک سازی گفت ما ایده دولت فلسطین را نابود میکنیم.