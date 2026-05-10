پخش زنده
امروز: -
تاریخدان و شاهنامه پژوه با توجه به اینکه شاهنامه، میراث ارزشمند مکتوب ایرانیان است، گفت: برای حفظ، ترویج و انتقال شاهنامه به نسلهای آینده، انجام کارهای متنوع و جامعی لازم است.
محمد رسولی، تاریخدان و شاهنامه پژوه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تأکید کرد: برای حفظ، ترویج و انتقال شاهنامه به نسلهای آینده، بهویژه کودکان و نوجوانان، میتوان کارهای متنوع و جامعی انجام داد که برخی از آنها به شرح زیر است:
۱. آموزش و ترویج: بازنویسی داستانها با زبانی ساده و جذاب برای کودکان و نوجوانان، برگزاری نشستهای شاهنامهخوانی و نقالی و گنجاندن پررنگتر آن در کتابهای درسی.
۲. تولیدهای هنری و رسانهای: ساخت انیمیشن (پویا نمایی)، فیلم سینمایی، سریال (مجموعه نمایشی)، تئاتر و بازیهای ویدیویی با کیفیت بر اساس داستانها، پهلوانان و اسطورههای شاهنامه.
۳. توسعه دیجیتال: تولید کتابهای صوتی، پادکستهای تحلیلی و قصهگویی و اپلیکیشنها (نرمافزارهای کابردی) تعاملی برای دسترسی آسانتر مخاطبان امروزی.
۴. پژوهش و نشر: حمایت از پژوهشگران و شاهنامهپژوهان، چاپ نسخههای نفیس و همچنین نسخههای جیبی و ارزانقیمت برای دسترسی عموم و انتشار تصحیحهای علمی جدید.
۵. معرفی جهانی: ترجمه روان، ادبی و امروزی به زبانهای زنده دنیا و برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای فرهنگی بینالمللی برای معرفی این اثر به غیر فارسیزبانان.
۶. تلفیق با هنرهای تجسمی: حمایت از هنرمندان برای خلق اثرهای هنری جدید، مانند نقاشی، نگارگری، مجسمهسازی، تصویرسازی و خوشنویسی با الهام از فضای شاهنامه.
این کارها کمک میکند تا شاهنامه از قفسه کتابخانهها خارج شود و به عنوان یک جریان فرهنگی زنده و پویا در زندگی روزمره جامعه، بهویژه نسل جوان، حضور داشته باشد. علاوه بر ۶ کاری که گفته شد، میتوان کارهای زیر را نیز برای اعتلای جایگاه شاهنامه و پیوند عمیقتر آن با جامعه در نظر گرفت:
۷. توسعه گردشگری ادبی و فرهنگی: ایجاد پارکهای موضوعی (تمپارک) بر اساس هفتخوان رستم یا دیگر داستانهای شاهنامه، تجربهای ملموس، هیجانانگیز و تعاملی برای خانوادهها و کودکان رقم میزند. همچنین، نصب نمادها و مجسمههایی از پهلوانان و صحنههای حماسی در میدانها و فضاهای شهری، به زنده نگهداشتن این هویت بصری در حافظه جمعی کمک شایانی میکند.
۸. احیای سنتهای نمایشی و فضاهای عمومی: حمایت هدفمند از زورخانهها و فضاهای سنتی به عنوان پایگاههای اصیل نقالی و شاهنامهخوانی و اجرای برنامههای محیطی و خیابانی در مناسبتهای ملی، مانند شب یلدا یا نوروز، این میراث را بهطور مستقیم به میان عموم مردم میآورد.
۹. برگزاری رقابتها و جشنوارههای ملی: راهاندازی جشنوارههای هر سال در حوزههای نقالی و شاهنامهخوانی ویژه کودکان و نوجوانان، حفظ شعرها و همچنین، رقابتهای نگارش داستانهای کوتاه یا فیلمنامهنویسی با الهام از شاهنامه، موجب ایجاد انگیزه و رقابت مثبت در میان نسل جدید میشود.
۱۰. رویکردهای میانرشتهای در پژوهش: تشویق پژوهشگران رشتههای روانشناسی، جامعهشناسی، علوم تربیتی و مدیریت به استخراج مفاهیم کاربردی از شاهنامه؛ چون این اثر، فقط یک منظومه داستانی نیست، بلکه گنجینهای از خرد، شیوههای رهبری، اخلاق پهلوانی و میهندوستی است.
۱۱. جذب وقف فرهنگی و مشارکتهای مردمی: ترغیب خیران، حامیان مالی و نهادهای خصوصی برای اختصاص بودجه یا وقف در مسیر ترویج شاهنامه تا این جریان فرهنگی مستقل، مردمی و پایدار باقی بماند.