منابع رسانهای از وقوع یک حادثه تیراندازی در شهر بیتلحم کرانه باختری خبر دادند که در جریان آن سه شهرکنشین صهیونیست زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه آی ۲۴ نیوز اعلام کرد:در یک حادثه تیراندازی در بیتلحم در کرانه باختری اشغالی، سه شهرکنشین صهیونیست هدف شلیک از سوی یک خودروی عبوری قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، یکی از زخمیها در وضع وخیم و دو نفر دیگر در وضع متوسط قرار دارند.
این رسانه اعلام کرد که عامل تیراندازی پس از اجرای عملیات از محل گریخته است.
طبق تحقیقات اولیه منتشرشده از سوی منابع صهیونیستی، افراد هدف قرار گرفته از ساکنان اراضی اشغالی ۱۹۴۸ بودهاند که برای شرکت در یک مراسم به بیتلحم رفته بودند.