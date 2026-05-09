گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت:کالابرگ یک‌میلیون تومانی سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶، فردا شارژ خواهد شد.

مرکز مبادله ایران: حراج شمش طلا ۲۰ اردیبهشت از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می‌شود. متقاضیان تا پایان امشب برای ثبت‌نام فرصت دارند.

متقاضیان باید مبلغ ۵ میلیارد تومان را به‌عنوان وجه‌الضمان به ازای هر قطعه شمش یک‌کیلوگرمی واریز کنند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی اعلام کرد: تمامی مدارس غیردولتی تا اطلاع ثانوی به‌صورت مجازی فعالیت می‌کنند و در صورت برگزاری کلاس حضوری، موضوع به این سازمان گزارش شود.

بانک مرکزی اعلام کرد: جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان، مربوط به بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت امسال، بخشیده شد.