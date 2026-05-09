دیدار مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با خانواده شهیدان هاشمیفرد و فیلا
مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ در دیدار با خانوادههای هاشمیفرد و فیلا از شهدای جنگ رمضان، یاد و خاطره این سرافرازان را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در دیداری صمیمانه با خانواده شهیدان سید جعفر هاشمیفرد و مهدی فیلا، از شهدای جنگ رمضان، یاد و خاطره این سرافرازان را گرامی داشت.
عباسعلی رضایی در این دیدار، شهادت را متعالیترین هنر پاکبازان در مسیر حق برشمرد و اظهار داشت: شهدا با عبور از تعلقات دنیوی به اوج کمال انسانی رسیدند و امروز امنیت و عزت ما مدیون خونهای پاکی است که مظهر اقتدار و نفوذناپذیری این ملت بزرگ شدند.
وی در ادامه با تجلیل از مقام والای شهیدان جنگ تحمیلی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی ضد ایران، تصریح کرد: هر شهید، همچون چراغی فروزان، مسیر حقیقت را در کالبد جامعه روشن نگاه میدارد. وظیفه ابدی ما است که اجازه ندهیم یاد این دلاورمردان به فراموشی سپرده شود، چون زنده نگهداشتن آرمان آنان، تداومبخش حیات معنوی و حماسی کشور است.
مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ در پایان با اهدای لوح سپاس از صبر و استقامت مثالزدنی خانوادههای این شهیدان گرانقدر، تجلیل و بر پیگیری مداوم امور ایثارگران تأکید کرد.