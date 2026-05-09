معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: میزان خرید تضمینی گندم، از مرز یک میلیون تن عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید آنجفی در نشست وزیر جهاد کشاورزی با رؤسای جهاد کشاورزی استانها گفت: پرداخت بهای محصول گندمکاران بر اساس مصوبه شورای قیمتگذاری با احتساب پاداش تحویل صورت خواهد گرفت و با پیگیریهای صورتگرفته و با توجه به اهمیت محصول گندم در تأمین امنیت غذایی، پرداخت بهای محصول کشاورزان گندمکار در اولویت قرار دارد.
وی درباره افزایش قیمت کود شیمیایی گفت: با توجه به پیگیریهای وزارت جهاد کشاورزی، اعتبار تخصیص یافته برای تأمین کود از ۷ هزار میلیارد تومان به ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، اما این میزان یارانه با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش چند برابری قیمت تمام شده کودهای شیمیایی کافی نیست و انتظار میرفت که سازمان محترم برنامه و بودجه با توجه به اهمیت حمایت از تولیدهای داخلی، حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از شوک افزایش قیمت کودهای شیمیایی مؤثر از حذف ارز ترجیحی، یارانه متناسبی را به این بخش اختصاص دهد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره نحوه توزیع کود شیمیایی گفت: شرکت خدمات حمایتی، توزیع کود شیمیایی را در سامانه مربوطه انجام خواهد داد و سازکار واریز یارانه دریافتی کشاورزان بابت افزایش قیمت کودهای شیمیایی در اولین نشست شورای قیمتگذاری، طرح و تعیین خواهد شد. همچنین پیگیریها برای تأمین به موقع یارانه در نظر گرفته شده است و بهبود فرایند توزیع ادامه دارد.
آنجفی گفت: محصول گندم تولیدی امسال به لحاظ میزان پروتئین، گلوتن مرطوب، هکتولیتر و همچنین درصد پایین افت مفید و غیر مفید و میزان سنزدگی، یکی از با کیفیتترین گندمهای تولیدی در سالهای اخیر بهشمار میرود.
وی تصریح کرد با در نظر گرفتن میزان تولید سیبزمینی و محصول مازاد بر نیاز استانها، صادرات این محصول بهصورت محدود با هماهنگی معاونت توسعه بازرگانی در استانهای تولیدکننده در دست انجام است.