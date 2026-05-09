به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نقشبندی اظهار داشت: در سال زراعی جاری، ۸۴۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت کلزا رفته و پیش‌بینی می‌شود از این سطح، هزار و ۶۶۸ تن محصول برداشت شود.

وی با اشاره به استفاده از ارقام اصلاح‌شده و سازگار با اقلیم منطقه افزود: متوسط عملکرد مزارع کلزا در استان، حدود ۲ و ۲ دهم تن در هر هکتار برآورد شده است.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان شهرستان‌های دهگلان، سقز، مریوان و قروه بیشترین سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص داده‌اند.

نقشبندی همچنین از تعیین نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا به قیمت ۱۱۰ هزار تومان خبر داد.

استان کردستان با بیش از یک میلیون و ۲۱۷ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی، یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی در کشور به شمار می‌رود.