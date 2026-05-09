رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: تا اطلاع بعدی، رویه اداری صدور مجوز‌های موردی توزیع برای فرآورده‌های دامپزشکی وارداتی در چارچوب رویه‌های اجرایی حال حاضر، در اداره‌های کل دامپزشکی استان‌ها متوقف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: از این پس، ترخیص قانونی محموله از مبادی ورودی کشور به‌منزله خاتمه فرایند اجرایی مرتبط با ترخیص کالا تلقی می‌شود و نظارت‌های حاکمیتی سازمان دامپزشکی کشور در چارچوب نظام نظارت مداوم، شامل نظارت‌های پیشینی هدفمند و پسینی مبتنی بر ارزیابی ریسک (احتمال خطر)، ادامه می‌یابد.

علیرضا رفیعی‌پور اظهار داشت: بدیهی است که ترخیص کالا به هیچ‌عنوان به معنای تأیید کیفیت، ایمنی، اصالت یا انطباق فرآورده با مشخصات ثبت‌شده از طرف سازمان دامپزشکی کشور نیست و مسئولیت قانونی ذی‌نفعان را منتفی نمی‌کند.