پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، گفت: هر ایرانی در هر نقطه جهان، بدون توجه به وابستگیها یا طرز فکرش، سهمی برابر در حفظ و بهرهمندی از میراث ملی دارد.
غلامرضاامیرخانی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ افزود:این سازمان با جمعآوری و حفاظت از اسناد و آثار ارزشمند، تلاش میکند میراث فرهنگی کشور را برای نسلهای آینده حفظ کند.
امیرخانی گفت:اهمیت این مرکز در دوران بحران و جنگ اخیر بیش از پیش مشخص شده است، چرا که نشان داده وجود یک مخزن امن برای نگهداری اسناد مکتوب و خانوادگی، از جمله اسناد دولتی و تاریخی، حیاتی است.
وی خاطرنشان کرد:نمونههای ارزشمند اخیر که به سازمان منتقل شدهاند شامل صوت مرحوم مصدق از مجموعهای در نیویورک و گرامافونهای قدیمی است. همچنین مجموعهای از اسناد و تصاویر خانوادگی ایرانیان در ایالات متحده با همکاری نهادهای خارجی جمعآوری شده که هنوز در مسیر تحویل به سازمان است.
رئیس سازمان تأکید کرد که هدف اصلی این نهاد، ایجاد پناهگاهی مطمئن برای تمامی اسناد ملی و خانوادگی ایرانیان است و از همه شهروندان و خانوادهها خواست که اسناد ارزشمند خود را به این مرکز بسپارند.