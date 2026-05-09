با برگزاری نشستی مشترک میان شرکت عمران شهر جدید پردیس و شرکت راه‌سازی عمران ایران، عملیات آماده‌سازی و محوطه‌سازی در طرح غدیر فاز ۸ پردیس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی برگزاری نشستی میان مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس و مدیرعامل شرکت راه‌سازی عمران ایران، توافق‌های لازم برای اجرای بخش‌های مهمی از زیرساخت‌های باقی‌مانده در طرح غدیر فاز ۸ (توسعه ایرا البرز سابق) صورت گرفت.

در همین‌باره، ماشین آلات سنگین شرکت راه‌سازی عمران ایران، وارد طرح و عملیات آماده‌سازی و محوطه‌سازی در سریع‌ترین وقت آغاز شد.

از دیگر توافق‌های مهم این نشست می‌توان به تکمیل خط انتقال فاضلاب بخش غربی فاز ۸ به تصفیه‌خانه شماره یک، ساخت فوری پل عابر پیاده برای اتصال فاز ۵ (شمالی و جنوبی) و اجرای طرح‌های روبنایی و زیرساختی در برنامه آینده شرکت عمران اشاره کرد.

این اقدامات، پازل زیرساخت‌های باقی‌مانده در فازهای مختلف مسکن مهر پردیس را تکمیل کرده و با همراهی دیگر شرکت‌های بزرگ زیرساختی، نویدبخش اتمام خدمت‌های لازم برای این منطقه در آینده نزدیک است.