به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کرمان در مراسم گرامیداشت روز معلم در منطقه گلباف گفت: تلاش مضاعف معلمان در شرایط آموزش مجازی در خور تحسین است.

محمد ابدالی تکلو گفت: در شرایط جنگی، معلمان ما ثابت کردند عملکردشان فراتر از انتظار‌ها است.

وی افزود: هرچند کلاس‌های درس به صورت حضوری تعطیل است، اما فعالیت‌های آموزشی و پرورشی معلمان چند برابر شده و این امر در سراسر کشور مشهود است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: حتی در شهر گلباف، بیش از ۲ ماه است که تجمعات مردمی برپاست، لیکن آموزش تعطیل نشده و هر شب، معلمان گرانقدر در موکب‌های فرهنگی-آموزشی به ایفای نقش می‌پردازند.