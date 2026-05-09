به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدر رحیم در حاشیه بازدید و زیارت تولیت آستان قدس علوی از آستان مقدس حضرت محمدبن موسی الکاظم (سبزقبا) دزفول در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به برنامه و هدف مهم آستان مقدس علوی در راستای کمک رسانی به مردم ایران، اولین برنامه ما در این راستا پابوسی و زیارت حرم حضرت محمدبن موسی الکاظم (ع) در دزفول بود که اکنون محقق شد.

وی افزود: ضریح مطهر حرم حضرت سبزقبا (ع) که در آتش فتنه دشمنان در دی ماه سال گذشته به آتش کشیده و سوزانده شد توسط کارگاه آستان مقدس علوی ساخته خواهد شد تا این اقدام رد جمیلی بر تمام خوبی های مردم ایران بر مردم عراق باشد.

مدیر رسانه آستان مقدس علوی یادآور شد: آستان مقدس علوی از بزرگترین کارگاه طلاسازی در بین عتبات مقدس برخودار بوده و آخرین اقدام این کارگاه نیز پروژه ایوان طلا بوده است.

حیدر رحیم گفت: در همین کارگاه، عملیات پرداخت به ضریح حضرت سبزقبا (ع) دزفول نیز انجام خواهد شد.

عصر امروز شنبه تولیت آستان قدس علوی به همراه هیئت بلند پایه با حضور در دزفول از آستان مقدس حضرت محمدبن موسی الکاظم (سبزقبا) بازدید کردند.

آشوبگران مسلح در ۱۸ دی ۱۴۰۴ با هتک حرمت حرم حضرت سبزقبا(ع) در دزفول، این آستان مقدس را تخریب و به آتش کشیدند و خسارت‌های گسترده‌ای به این مکان مقدس وارد کردند.

آشوبگران همچنین علاوه بر تخریب و آتش زدن حرم حضرت سبزقبا(ع)، ۱۰ مسجد و حسینیه و ۲۴ شعبه بانکی را نیز در این شهر به آتش کشیدند و خسارت‌های قابل توجهی به اماکن مذهبی دزفول وارد کردند.

محمد بن موسی کاظم(ع) ملقب به سبزقبا، از فرزندان امام هفتم شیعیان و برادر تنی علی بن موسی‌الرضا(ع)، امام هشتم شیعیان، است.

سید محمد سبزقبا(ع) از اولاد امام موسی‌ بن ‌جعفر(ع)، سیدی جلیل‌القدر و با کرامت بود که بر اثر ظلم و ستم خاندان پلید عباسی و به قصد تبلیغ افکار پدر و ترویج امامت برادرش، از مدینه خارج شد و پس از عبور از بیابان‌های شبه‌جزیره عربستان، از بصره به خرمشهر و از آنجا به اهواز و سپس وارد شهر دزفول شد و چون بیشتر اوقات مانند دیگر علویان لباس سبز بر تن می‌کرد، او را سبزقبا می‌گفتند.