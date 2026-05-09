به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان با تأکید بر نقش اقتصاد دانش‌بنیان در ارتقای بهره‌وری، تصریح کرد: در استان کرمان ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای جهش در اقتصاد دانش‌بنیان وجود دارد و از ابتدای فعالیت، بر توسعه این بخش تأکید داشته‌ایم

محمدعلی طالبی امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان گفت:سال‌ها از بهره‌وری صحبت می‌کنیم اما برخوردی فانتزی و سمبلیک با آن داشته و نقش آن را در توسعه اقتصادی اجتماعی نشناختیم.

استاندار کرمان گفت: ارتقای بهره‌وری استان را باید جدی دنبال کنیم و برای اینکه از برخوردهای کلیشه‌ای فاصله بگیریم، شخص مدیران باید درگیر مسئله بهره‌وری باشند.

