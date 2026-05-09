مجتمع خدماتی رفاهی تابان در مسیر سنندج ـ کامیاران امروز با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ورمقانی در این مراسم با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای خدماتی و نقش بخش خصوصی در سرمایهگذاری گفت: جایگاهداران سوخت در شرایط حساس کشور همواره پای کار بودهاند و وقفهای در سوخترسانی ایجاد نشده است.
فرماندار سنندج نیز افزایش تعداد جایگاههای سوخت را در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مهم دانست.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان هم گفت: این مجتمع بیستودومین جایگاه سوخت شهر سنندج است.
به گفته سرمایهگذار طرح، اجرای این مجتمع علاوه بر ارائه خدمات رفاهی، برای تعدادی از نیروهای بومی اشتغالزایی کرده است.