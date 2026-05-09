سرهنگ گاربا حکیمی، وزیر بهداشت و درمان نیجر، روز جمعه در بازدید از مرکز درمانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در نیامی، پایتخت این کشور، از خدمات و کیفیت درمان این مرکز قدردانی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان، در این بازدید که همزمان با روز جهانی هلال احمر و صلیب سرخ انجام شد، علی تیزتک، سفیر ایران در نیجر، وزیر نیجری را همراهی کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران نیجری، بر توسعه همکاری‌های دو جانبه بالاخص در حوزه بهداشت و درمان تاکید کرد.

این بازدید در بخش‌های خبری تلویزیون نیجر بازتاب داشت.