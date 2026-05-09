وداع با شهید امنیت استوار یکم عرفان راوندی در خرمشهر
مراسم وداع با شهید امنیت استوار یکم عرفان راوندی با حضور پرشور مردم در خرمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان مردم شهیدپرور خرمشهر امشب با شهید امنیت استواریکم عرفان راوندی وداع کردند.
شهید استواریکم عرفان راوندی از نیروهای جان بر کف فراجا در خرمشهر بود که در راه تامین امنیت و آرامش مردم در درگیری مسلحانه با سارقان مسلح به درجه رفیع شهادت نائل شد.
