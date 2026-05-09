پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه از آغاز فصل جدیدی از تعاملات راهبردی با کشور عراق خبر داد و گفت: با توافقات صورت گرفته با سرکنسول جدید عراق، تسریع در اجرای پروژه راهآهن کرمانشاه-خسروی-بغداد و تسهیل همهجانبه فرآیندهای تجاری در بازارچههای مرزی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی امروز شنبه در پایان دیدار سرکنسول جدید کشور عراق در استان کرمانشاه اظهار داشت: امروز نشست بسیار سازندهای در راستای تقویت پیوندهای دیرینه دو ملت برگزار شد که خروجی آن توافق بر سر افزایش تعاملات در چهار محور کلیدی فرهنگی، اقتصادی، علمی و دانشگاهی بود.
استاندار کرمانشاه با راهبردی خواندن پروژه ریلی غرب کشور، تصریح کرد: پروژه راهآهن کرمانشاه-خسروی به سمت بغداد، یک طرح بینالمللی و حیاتی برای هر دو کشور است.
در این نشست مقرر شد سرکنسول محترم عراق با اولویت ویژه، پیگیریهای لازم را در بغداد انجام دهد تا با هماهنگی دو کشور، عملیات اجرایی این پروژه شتاب گرفته و در موعد زمانی مقرر به بهرهبرداری برسد.
حبیبی با اشاره به مأموریت ابلاغی رئیسجمهور در خصوص توسعه روابط با همسایگان، خاطرنشان کرد: دیپلماسی اقتصادی نبض تمامی فعالیتهای ما در استانهای مرزی است.
برای این منظور، بنا شد جلسات مستمر و منظمی جهت حذف بروکراسیهای زائد و کاهش فرآیندهای اداری در بازارچهها و مرزهای مشترک برگزار شود.
وی افزود: هدف ما این است که روند صادرات و واردات به گونهای تسریع و تسهیل شود که شاهد جهش چشمگیر در حجم مبادلات تجاری باشیم؛ در همین راستا، نشستهای تخصصی میان اتاقهای بازرگانی کرمانشاه و استانهای همجوار عراق به زودی برگزار خواهد شد.
مدیر ارشد استان ظرفیتهای پزشکی و علمی کرمانشاه را یک فرصت استثنایی دانست و گفت: یکی از محورهای اصلی توافق ما، بهرهگیری از ظرفیت توریسم درمانی برای ارائه خدمات باکیفیت پزشکی به شهروندان عراقی است.
همچنین مقرر شد برای تبادل دانشجو و استاد، نشستهای مشترکی میان دانشگاههای کرمانشاه و مراکز علمی عراق برگزار شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به درهمتنیدگی امنیت، اقتصاد و فرهنگ دو کشور، یادآور شد: سرکنسول عراق در این دیدار بر ضرورت ورود محصولات باکیفیتتر ایرانی به بازارهای عراق تأکید داشت؛ چرا که مردم عراق علاقه و اعتماد وافری به کالاهای جمهوری اسلامی ایران دارند و ما باید با ارتقای کیفیت، از این سرمایه اجتماعی برای تثبیت بازارهای هدف استفاده کنیم.
حبیبی در پایان تأکید کرد: این نشستها آغاز یک مسیر تازه برای بهبود شرایط اقتصادی منطقه است و بازدیدهای میدانی مشترک برای شناسایی و رفع موانع در نقاط مرزی، با جدیت تداوم خواهد داشت تا تعاملات عمیق و گسترده دو طرف به نتایج ملموس برای سفره مردم تبدیل شود. معاونان سیاسی-امنیتی و اقتصادی استانداری، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری، مشاور و دستیار استاندار در امور عراق و مسئول دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان هم در این دیدار حضور داشتند.
سرکنسول جدید عراق هم در در این دیدار با قدردانی از دیدگاههای اقتصادی مدیریت ارشد استان، گفت: با تکمیل پروژه راهبردی راهآهن و توسعه زیرساختها، غرب ایران به مرکز راهبردی شکوفایی منطقه و مرزهای آن به مرکز ثقل مراودات تجاری تبدیل خواهد شد.
سعدون الساعدی روز شنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه، اظهار داشت: امروز جلسه بسیار سازندهای را با استاندار و مسئولان محترم استان داشتیم؛ نگاه ما کاملاً بر محور توسعه اقتصادی و پیشرفت مشترک متمرکز است و از نتایج این نشست و برنامههای ارائه شده بسیار خرسندم.
وی با اشاره به اهمیت پروژه ریلی کرمانشاه-خسروی-بغداد، تصریح کرد: با صراحت میگویم که پیش از این تصور میکردم پیگیریهای مربوط به این پروژه در سمت ایران متوقف مانده است، اما در جلسه امروز و با شنیدن گزارشهای دقیق، دریافتم که جمهوری اسلامی ایران و شخص استاندار کرمانشاه با جدیت و برنامهای ویژه، پیگیر به سرانجام رساندن این طرح استراتژیک هستند.
سرکنسول عراق افزود: پس از پشت سر گذاشتن چالشها و دوران جنگ، اکنون زمان تمرکز بر پروژههای استراتژیک فرا رسیده است؛ پروژه راهآهن، غرب ایران را به یک مرکز راهبردی همچون "جاده ابریشم" تبدیل میکند که شکوفایی عظیمی برای کل منطقه به همراه خواهد داشت. ما نیز پیگیر تکمیل خط ریلی مرز خسروی تا بغداد خواهیم شد و تلاش می کنیم که پروژه با سرعت مناسبی پیش برود.
این مقام دیپلماتیک با تأکید بر لزوم کنترل و مدیریت هوشمند پیشرفت مرزها، خاطرنشان کرد: برنامههای اقتصادی استاندار کرمانشاه برای توسعه مرزهای خسروی و پرویزخان بسیار تحسینبرانگیز است. با این دیدگاه، یقین دارم که این دو مرز در آیندهای نزدیک به عنوان "قطب تجاری" و مرکز ثقل مرزهای تجاری ایران شناخته خواهند شد.
وی ضمن قدردانی از نگاه تخصصی و نقطهنظرات راهبردی دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه، گفت: از ایشان بابت دیدگاههای بلندی که در مسیر توسعه تعاملات دارند تشکر میکنم.
امیدواریم با استمرار این تعاملات و رایزنیها، هرچه سریعتر شاهد به ثمر نشستن این برنامهها و جهش اقتصادی در هر دو سوی مرز باشیم.