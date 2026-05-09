برآوردهای میدانی نشان میدهد که درصد خسارت در مناطق کشاورزی غزه به بیش از ۹۵ درصد رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شهاب، نهی الشریف، مسئول حمایت و رسانه در انجمن امداد کشاورزی در نوار غزه، تأکید کرد که بخش کشاورزی در نتیجه جنگ نسل کشی جاری و عملیات نظامی مکرر همراه با آن که منجر به تخریب مناطق وسیعی از زمینها و مزارع شده است، وضعیتی تقریباً فلج کامل یا چیزی که میتوان آن را «فروپاشی سیستماتیک» توصیف کرد، تجربه میکند. این جنگ، نوار غزه را از یک منطقه تولیدی که به خودکفایی نسبی کمک میکند، به منطقهای تبدیل کرده است که کاملاً به کمکهای خارجی محدود وابسته است.
الشریف افزود: «برآوردهای میدانی نشان میدهد که درصد خسارت در مناطق کشاورزی به بیش از ۹۵ درصد رسیده است و این تخریب تصادفی نبوده، بلکه داراییهای تولیدی را که کشاورزان دههها در آنها سرمایهگذاری کردهاند، تحت تأثیر قرار داده و منجر به فلج کامل توانایی این بخش در پاسخگویی به نیازهای اساسی ساکنان شده است.
الشریف گفت: «بزرگترین چالش پیش روی کشاورزان، از دست دادن ابزار تولید و درآمد است. مطالعهای که توسط امداد کشاورزی انجام شده، نشان میدهد که ۹۴ درصد از کشاورزان منبع اصلی درآمد خود را به طور کامل از دست دادهاند و در نتیجه به دلیل توقف تولید و نابودی محصولات، تا ۷۴ درصد بدهی دارند. این امر، بازگشت به چرخه کشاورزی را بدون مداخله کمکهای خارجی تقریباً غیرممکن کرده است، به ویژه با توجه به تخریب زیرساختها از طریق هدف قرار دادن چاهها، شبکههای آبیاری و گلخانهها و محدودیتهای تردد که دسترسی به زمینهای مرزی که سبد غذایی اصلی را تشکیل میدهند، دشوار کرده است. این امر علاوه بر کمبود سوخت مورد نیاز برای راهاندازی پمپهای آب، منجر به افزایش سرسامآور قیمت نهادههای کشاورزی موجود در بازار سیاه شده است.
الشریف خاطرنشان کرد که کمبود بذر و آفتکشها منجر به کاهش بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصدی مناطق کشت در برخی از فصول شده است، در حالی که استفاده از بذرهای اصلاحنشده یا آفتکشهای غیرتخصصی باعث کاهش کیفیت محصول و شیوع آفات کشاورزی شده است که بقایای محصول را از بین میبرند و منجر به کاهش شدید ارزش غذایی و مقدار برداشت شده میشود.
او به «مواردی از تبدیل زمینهای کشاورزی به پناهگاه برای آوارگان یا اردوگاههای موقت به دلیل نیاز مبرم به مسکن» اشاره کرد، روندی که نشاندهنده عمق بحران انسانی است و منجر به از دست رفتن دائمی زمینهای زراعی و تخریب اکوسیستمهای کشاورزی میشود و احیای فعالیتهای کشاورزی در آینده را به فرآیندی بسیار پیچیده تبدیل میکند.
الشریف هشدار داد که این تحولات، نوار غزه را به سمت سطوح فاجعهباری از ناامنی غذایی سوق داده است، جایی که اتکا به کالاهای کنسروی و کمکهای خشک به جای سبزیجات و محصولات تازه منجر به سوءتغذیه گسترده، به ویژه در میان کودکان، شده است و افزایش شدید قیمتها، غذای تولید شده محلی را به امتیازی مختص به تعداد بسیار کمی تبدیل کرده است.
مسئول رسانهای انجمن امداد کشاورزی تأکید کرد که ناامنی غذایی حاد به ۹۷ درصد از جمعیت رسیده است و بیش از ۶۴۰ هزار نفر وارد مرحله پنجم قحطی شدهاند، در حالی که ۸۵ درصد در مرحله اضطراری رنج میبرند. از بین رفتن دامها از طریق نابودی بیش از ۱۹۶۰ گوسفند و بیش از ۱۰ هزار طیور منجر به ناپدید شدن پروتئین حیوانی از سبد غذایی شده است.
الشریف در مورد نقش امدادرسانی کشاورزی اظهار داشت که این سازمان برای مقابله با این فروپاشی، استراتژی «واکنش انعطافپذیر» را اتخاذ میکند که در آن مداخلات بر احیای داراییهای تولیدی از طریق احیای زمین، به ویژه در مناطق «شیخ عجلین» و «الدحدوح»، احیای چاههای تخریبشده و تلاش برای شکستن محاصره نهادههای کشاورزی با تأمین نهادههای تولیدی اساسی مانند بذر سیبزمینی و گوجهفرنگی برای کشاورزان متمرکز است. این سازمان همچنین طرحهای «کشاورزی اجتماعی» را در اردوگاههای آوارگان برای افزایش امنیت غذایی خانوادههای آسیبپذیر آغاز کرده است.
الشریف در مورد موانع تأکید کرد که ادامه جنگ نسل کشی و نقض مداوم توافق آتشبس، علاوه بر موانع قانونی و لجستیکی که با جلوگیری از ورود مواد اولیه به بهانه «دو منظوره» بودن آنها مانند کود، لولههای آب و تجهیزات سنگین نمایان میشود، برجستهترین مانع برای همه تیمها است. همچنین شکاف عظیم بین نیازهای کشاورزان و بودجه موجود و تخریب تأسیسات و انجمنها که منجر به از بین رفتن پایگاههای داده تاریخی و نقشههای ساختاری شده است، نیاز به تلاش مضاعف برای بازسازی بانک اطلاعات کشاورزی از ابتدا را ایجاب میکند.
الشریف تأکید کرد که تخریب زمینهای کشاورزی جنایتی است که محاسبه عاملان و پاسخگو کردن آنها را ضروری مینماید. وی از جامعه بینالمللی خواست تا اشغالگران را برای باز کردن گذرگاهها، اجازه ورود نهادههای کشاورزی و سوخت و تأمین حفاظت از کشاورزان و تأسیسات آنها و همچنین تأمین بودجه برای پروژههای بازسازی فوری در بخش آب تحت فشار قرار دهند.
وی در پایان اظهار داشت که کشاورز در غزه نگهبان زمین و خط مقدم دفاع است و هدف قرار دادن او حمله مستقیم به حق حیات و غذا برای بشر است. او خواستار پایان دادن به سیاسی کردن غذا به منظور جلوگیری از شبح قحطی شد و اظهار داشت که بدون کشاورزی امنیتی وجود ندارد و بدون امنیت زندگی وجود ندارد.