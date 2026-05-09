به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان گفت: ظهر امروز شنبه نوزدهم اردیبهشت در پی تماس جمعی از شهروندان مبنی بر تصادف در جاده مواصلاتی آبادان به ماهشهر به قید فوریت و اهمیت موضوع گروه اطفای حریق و امداد و نجات به محل اعزام شد.

علی احمدیان افزود: در این تصادف رخ به رخ با توجه به اینکه یکی از خودرو‌ها مقادیر زیادی مواد اشتعال زا به همراه داشته منجر به آتش سوزی هر دو خودرو شد.

او ادامه داد: متأسفانه در این حادثه ضمن به آتش کشیدن این دو خودرو چهار نفر سرنشین هردو خودرو دچار جراحات ناشی از سوختگی و دود گرفتگی شدند که به عوامل محترم اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ تحویل داده شدند.