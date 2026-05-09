معاون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مطرح کرد
رعایت چند نکته ساده برای مقابله با ویروس «هانتا»
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: خطر آلودگی انسان به ویروس «هانتا» نادر است، اما بهدلیل شدت علائم، آگاهی برای پیشگیری ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسلم شریفی افزود: ویروس هانتا خانوادهای از ویروسهای خطرناک است که عمدتاً توسط جوندگان منتقل شده و میتواند منجر به بیماریهای شدید تنفسی یا کلیوی در انسان شود.
وی افزود: این ویروسها در سراسر جهان پراکندهاند و هرچند در این زمینه بروز بیماری کم است، اما به دلیل شدت درگیری ریوی یا کلیوی، میزان مرگومیر آن بالا است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: هانتا جزء ویروسهای غلافدار است که جوندگان را بدون اینکه در آنها بیماری ایجاد شود، آلوده میکند؛ این ویروس از طریق ادرار، مدفوع و بزاق جوندگان دفع میشود و در محیط باقی میماند.
شریفی با بیان اینکه اصلیترین راه انتقال ویروس هانتا به انسان، استنشاق ذرات معلق آلوده در هوا است اضافه کرد: این ذرات زمانی ایجاد میشوند که فضولات خشکشده جوندگان در مکانهای کمتهویه مانند انبارها، آلونکها یا خانههای روستایی جابهجا یا جارو شوند.
وی ادامه داد: همه انواع هانتاویروس قابلیت انتقال بین انسانها را ندارند و این انتقال تنها در گونه آندویروس آمریکای جنوبی گزارش شده که آن هم بسیار نادر است و معمولاً از طریق تماس بسیار نزدیک رخ میدهد.
شریفی درمورد علائم بیماری ویروس هانتا عنوان کرد: علائم معمولاً یک تا ۶ هفته پس از مواجهه بروز میکند و بیماری در دو سندروم اصلی دیده میشود؛ در سندروم ریوی هانتاویروس (HPS) که در آمریکا شایعتر است، ابتدا تب، خستگی و درد عضلانی ظاهر شده و سپس سرفه، تنگی نفس و نارسایی تنفسی رخ میدهد. میزان مرگومیر در این نوع حدود ۳۵ تا ۳۸ درصد است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تأکید کرد: در «تب خونریزیدهنده» یا سندرم کلیوی (HFRS) که در آسیا و اروپا بیشتر دیده میشود، کلیه درگیر ویروس شده و بیماری میتواند باعث افت شدید فشار خون، خونریزی داخلی و حتی نارسایی حاد کلیه شود.
شریفی گفت: تاکنون هیچ درمان اختصاصی یا واکسن مؤثری برای ویروس هانتا به دست نیامده و درمان آن بر پایه مراقبتهای حمایتی است؛ اکسیژنتراپی، کمکتنفسی، دیالیز، مدیریت مایعات و کنترل فشار خون مهمترین اقدامات درمانی در بیماران مبتلا به این بیماری هستند.
وی درمورد راههای پیشیگیری از ابتلا به این ویروس گفت: کنترل جوندگان و جلوگیری از ورود آنها به منازل و اماکن، استفاده از تله یا طعمهگذاری در صورت مشاهده جوندگان، پرهیز از جارو کردن فضولات خشکشده و خیس کردن محل با مواد ضدعفونیکننده مانند محلول آب و وایتکس، پاکسازی با دستمال مرطوب پس از چند دقیقه، استفاده از دستکش و ماسک مناسب از جمله راههای کاهش خطر مواجهه هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: با وجود حضور برخی گونهها در منطقه، تاکنون گزارش قطعی ابتلا به این ویروس در کشور ثبت نشده است.
وی تاکید کرد: در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در حال حاضر خطر انتقال انسانی بالا نیست، اما رعایت موارد ایمنی برای افرادی که هنگام رفت و روب در معرض استنشاق ذرات آلوده به فضولات جوندگان قرار دارند ضروری است.