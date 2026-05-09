معاون اول رئیس جمهور در پیامی، درگذشت مادر رئیس جمعیت هلال احمر را تسلیت گفت و برای آن مرحومه، رحمت و مغفرت الهی مسئلت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در متن پیام محمد رضا عارف آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر پیرحسین کولیوند؛
درگذشت مادر گرامی شما موجب تألم و تأثر شد.
بیتردید فقدان مادر، اندوهی بزرگ و جبرانناپذیر است، اما امید است در پرتو الطاف الهی و با اتکال به عنایات حضرت حق، این مصیبت تسلی یابد.
این ضایعه دردناک را به جناب عالی، خانواده معزز و سایر بستگان محترم، تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره، رحمت واسعه و رضوان الهی و برای شما و دیگر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
از خداوند متعال برای جناب عالی، سلامتی، توفیق روزافزون و ادامه خدمت به مردم شریف ایران را خواستارم.
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور