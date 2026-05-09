سامانه ای باهدف تسهیل خدمات دهی و تامین مالی ، که با همکاری سه بانک ملت، رفاه و تجارت بدهکاران و طلبکارانِ سازمان تامین اجتماعی رو مستقیم به یکدیگر متصل میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این سامانه که با نام تکو رونمایی و با همکاری سه بانک ملت ، رفاه و تجارت راه اندازی شده است،
توکن تأمین اجتماعی راهکاری نوین برای مدیریت و تسویه مطالبات در مقیاس ملی است که با تبدیل مطالبات تأیید شده به توکنهای دیجیتال قابل رهگیری، فرآیندهای سنتی تهاتر را سریعتر، شفافتر و منعطفتر میکند.
این مدل با کاهش وابستگی به نقدینگی و حفظ چارچوبهای قانونی امکان مدیریت هوشمندانه منابع و تسویه مطمئن تعهدات مالی را برای ذینفعان فراهم میسازد.
توکن تأمین اجتماعی، پلی میان اعتماد نهادی و نوآوری مالی است؛ گامی رو به آینده در حکمرانی مالی.
اگر به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار هستید یا طلب دارید، میتوانید از پروژه توکنایز بهرهمند شوید.
این طرح مشکلاتی مانند انتظار طولانی برای وصول طلب، محدودیت نقدشوندگی و نداشتن اختیار در استفاده از داراییها را حل میکند.
توکن تأمین اجتماعی طلب شما را به یک دارایی دیجیتال قابل استفاده، قابل انتقال و قابل تهاتر تبدیل میکند و اختیار کامل تصمیمگیری مالی را به شما بازمیگرداند.
توکنایز به شما امکان میدهد طلب خود را نگه دارید، در چرخه تهاتر استفاده کنید، آن را منتقل کنید یا بهعنوان ضمانت در تعامل با بانکها به کار بگیرید.
این مدل، فشار مالی و وابستگی به وامهای پرهزینه را کاهش میدهد و جریان نقدینگی شما را فعال نگه میدارد. چرخه ارزش توکنایز شامل گروههای مختلفی است که شما را در مسیر تسویه و استفاده از طلب همراهی میکنند: پیمانکاران، ارائهدهندگان خدمات درمانی، بانکها و نهادهای مالی، سازمان تأمین اجتماعی و در نهایت بازنشستگان و مستمریبگیران. هر ذینفع نقش مشخص و منفعت مشترک در این چرخه دارد و همگی با هم یک شبکه امن و شفاف برای تسویه و تهاتر ایجاد میکنند.
توکنایز با استفاده از فناوری مناسب، امنیت و شفافیت تراکنشها را تضمین میکند. دادهها در محیطهای ایمن نگهداری میشوند و هر تراکنش ثبت و قابل رهگیری است. همکاری تیمهای امنیت سازمان، بانکها و شبکه پرداخت الکترونیک، اطمینان میدهد که دارایی شما در بستری امن مدیریت میشود.
با توکنایز، دیگر نگران طولانی شدن روند وصول مطالبات نیستید، اختیار و انعطاف در دست شماست و میتوانید طلب خود را به یک دارایی فعال و قابل استفاده تبدیل کنید. این طرح، مسیر شما را از انتظار و بلاتکلیفی به تصمیمگیری مالی مستقل و مطمئن تغییر میدهد و امکان مشارکت فعال در چرخه ارزش سازمان را فراهم میکند.