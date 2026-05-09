قطعی برق در ۵ شهرستان کهگیلویه و بویراحمد
فردا برق در شهرستانهای بویراحمد، مارگون، گچساران، باشت و کهگیلویه قطع می شود.
به اطلاع مردم شریف استان میرساند فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشتماه به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه، اصلاح و بهسازی شبکه در مناطق زیر خاموشی اعمال میشود.
💠بویراحمد
〽️از ساعت ۱۴:۱۰ لغایت ۱۷:۱۰
مناطق خاموش: حدفاصل میدان جهاد تا انتقال خون، پارک جنگلی، آبشار، شهداها
〽️از ساعت ۱۳:۱۰ لغایت ۱۶:۱۰
مناطق خاموش: روستای گردوه
💠مارگون
〽️از ساعت ۰۹:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰
مناطق خاموش: سرچال، جوکار، رون، سیلاب کلوار
💠گچساران
〽️از ساعت ۰۸:۱۰ لغایت ۱۱:۱۰
مناطق خاموش: امام زاده جعفر، ناصرآباد
💠باشت
〽️از ساعت ۰۶:۱۰ لغایت ۰۷:۱۰
مناطق خاموش: روستای گشتاسب خان احمد
💠کهگیلویه
〽️از ساعت ۰۹:۱۵ لغایت ۱۱:۱۵
مناطق خاموش: پمپ بنزین فتاحی، روستاهای قلعه دختر، قلعه گل، کلات، لیرکک دشمن زیاری