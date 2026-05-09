فردا برق در شهرستان‌های بویراحمد، مارگون، گچساران، باشت و کهگیلویه قطع می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه ای اعلام کرد:

به اطلاع مردم شریف استان می‌رساند فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه، اصلاح و بهسازی شبکه در مناطق زیر خاموشی اعمال می‌شود.

💠بویراحمد

〽️از ساعت ۱۴:۱۰ لغایت ۱۷:۱۰

مناطق خاموش: حدفاصل میدان جهاد تا انتقال خون، پارک جنگلی، آبشار، شهدا‌ها

〽️از ساعت ۱۳:۱۰ لغایت ۱۶:۱۰

مناطق خاموش: روستای گردوه

💠مارگون

〽️از ساعت ۰۹:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰

مناطق خاموش: سرچال، جوکار، رون، سیلاب کلوار

💠گچساران

〽️از ساعت ۰۸:۱۰ لغایت ۱۱:۱۰

مناطق خاموش: امام زاده جعفر، ناصرآباد

💠باشت

〽️از ساعت ۰۶:۱۰ لغایت ۰۷:۱۰

مناطق خاموش: روستای گشتاسب خان احمد

💠کهگیلویه

〽️از ساعت ۰۹:۱۵ لغایت ۱۱:۱۵