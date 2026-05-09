به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شیخ مجید اهل تبلیغ چهره به چهره و منبر سیار بود. برای تبلیغ و کار جهادی به روستا‌های محروم سفر می‌کرد و با روحیات خاصش جوان‌های زیادی را جذب مسجد و فعالیت‌های دینی کرد. او روحانی تبلیغی-رزمی محور خان‌طومان سوریه بود و در درگیری ۱۶ اردیبهشت ۹۵ آخرین نفری بود که از خط خارج شد و سحرگاه مبعث به شهادت رسید.

کتاب «اردیبهشت اتفاق افتاد»؛ حاصل بیش از هشتاد ساعت مصاحبه و گفت‌و‌گو با خانواده شهید، دوستان طلبه‌اش، اهالی روستا‌ها و همچنین رزمندگان زینبیون، فاطمیون و رزمندگان لشکر ۲۵کربلای مازندران برای ثبت جزئیات وقایع زندگی روحانی مدافع حرم شهید حجت‌الاسلام مجید سلمانیان است.

برشی از کتاب:

جمع شدن این قشر دور مجید دردسر هم داشت. چندنفر توی روستا زاویه پیدا کردند با او. همیشه چهارتا پیرمرد توی هر آبادی، این‌جور وقت‌ها می‌ترسند چندتا جوان، دین و مسجدشان را از دستشان دربیاورند. حرفشان این بود که: «روحانی آوردیم نماز بخونه برامون، حالا جوون‌هارو دور خودش جمع می‌کنه یا با مرد‌های توی قهوه‌خونه هم‌کلام میشه!»