به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمود حبیبی کسبی، از شاعران نام‌آشنای کشور، تازه‌ترین شعر خود را به وطن و پاسداشت مقام شهدا اختصاص داد.

غزل او که با عنوان «وهم پلنگ» منتشر شده، با الهام از سخنی معروف منتسب به قائم مقام فراهانی، خلق شده است:

موضع من ایران است، چه به نام! چه به ننگ!

سروده حبیبی کسبی را می‌توانید در ادامه بخوانید:

ماهِ میهن نشد از وهم پلنگ‌ آلوده

ماه‌تر هم شده این صورتِ چنگ‌آلوده

حجلهٔ اجنبی و دم زدن از مام وطن!؟

غیرتی نیست در افکار فرنگ‌آلوده

بندیِ اجنبی و دم زدن از آزادی!؟

روشنی نیست در آیینهٔ زنگ‌آلوده

دل ما گرچه شکست از ستم سنگ‌دلان

تیغ برنده شده شیشهٔ سنگ‌آلوده

موضع ما شده ایران، چه به نام و چه به ننگ!

به فدای وطن، این نامِ به ننگ آلوده

وقت جان‌بازیِ در راه وطن بی‌تابیم

شوق ما نیست به یک لحظه درنگ آلوده

بیم جانبازی‌مان نیست، که جان باختنی‌ است

عزم ما نیست به تیر و به تفنگ آلوده

شهدا پیرهن خاکی‌شان سرخ شده

تا مبادا شود این خاک به رنگ آلوده

دلشان تنگ شهادت شد و شد جای خدا

نشد از وسعت دنیا، دلِ تنگ آلوده

رد شدند از تلهٔ تن، که وطن بر جا ماند

دل نبستند به این مَرکب لنگ‌آلوده

می‌چکد خون ز حقوق بشر وحشی غرب

نوش نه! نیش شود شهد شرنگ‌آلوده

سازش ظالم و مظلوم که صلحش خواندند

بله صلح است، ولی صلحِ به جنگ آلوده