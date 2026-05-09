کارشناس ارشد امور بین الملل، گفت: نیرو‌های مقاومت همراه با نیرو‌های مسلح کشورمان در جبهه مقاومت برابر تجاوز رژیم تروریستی امریکا و رژیم صهیونی ایستاده‌اند.

ایستادگی جبهه مقاومت و نیرو‌های مسلح کشورمان برابر تهاجم امریکایی، صهیونی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر غلامحسین طاهری، افزود: جنگ تحمیلی سوم تمام محاسبات آمریکا نسبت به ایران را متحول کرد و همین امر باعث تغییر در اهداف و نحوه مواجهه آمریکا با جمهوری اسلامی ایران شد.

او افزود: یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار در جنگ تحمیلی سوم، وحدت و انسجام مردم غیور جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت در پشتیبانی از نیرو‌های حاضر در میدان است.

طاهری خاطرنشان کرد: ترامپ با توهم پایان ایران در ابتدای تهاجم به کشورمان، در میدان سیاست و کارزار نظامی با شکست‌های پیاپی در طرح‌های مختلف مبهوت مانده است.

او افزود: توهم پایان توانمندی هسته‌ای و موشکی، سال‌هاست که در راهرو‌های قدرت در واشنگتن و تل‌آویو دست‌به‌دست می‌شود، اما واقعیت میدان نبرد نشان داد، اراده ملی را نمی‌توان با تحریم یا ترور فیزیکی مهار کرد.

کارشناس ارشد امور بین الملل، گفت: توانمندی موشکی و هسته‌ای ایران، نه یک کالای وارداتی، بلکه محصول یک خودباوری نهادینه شده است که پایان‌ناپذیر است.

غلامحسین طاهری افزود: آنچه روحیه رزمندگان اسلام را چه در کشورمان و یا در جبهه مقاومت و نیرو‌های حزب الله در میدان‌های نبرد دو چندان کرده است، حضور میدانی مردم و حمایت و اتحاد در سراسر کشور است.

او افزود: حضور مردم در صحنه خیابان نقشه‌های شیطانی ترامپ را نقش بر آب می‌کند، ضربات چند روز گذشته به ناو‌های متجاوز امریکایی نشان دهنده شکست امریکاست.

کارشناس ارشد امور بین الملل، گفت: رژیم تروریستی آمریکا، همواره در رفتار خود نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل را دارد به گونه‌ای که در اقدام دو شب گذشته خود در تنگه هرمز، هم نقض فاحش حقوق بین‌الملل و هم نقض آتش‌بس بود، البته مدافعان جمهوری اسلامی ایران سیلی بزرگی به آنان زدند و با تمام توان شرارت دشمنان را دفع کردند.

غلامحسین طاهری، گفت: وضعیت اسمی آتش‌بس، در شرایط کنونی بهانه ترامپ است، اما همزمان که ما در وضعیت اسمی آتش‌بس قرار داریم، نیرو‌های مسلح ما با پشتیبانی مردم با تمام توان آمادگی دارند و با دقت اوضاع خلیج فارس و منطقه را رصد می‌کنند.

او افزود: هر جا لازم باشد، ایران پاسخ شرارت‌های دشمنان را می‌دهد و در ارتباط با پاسخ ایران به طرح پیشنهادی آمریکا نیز باید گفت: این موضوع کماکان در حال بررسی است و وقتی به نتیجه می‌رسد که حقوق حقه مردم ایران تضمین شود.

کارشناس ارشد امور بین الملل، با اشاره به مقاومت حزب الله و وارد کردن ضربات سنگین به رژیم صهیونی در جبهه نبرد، گفت: تمام انسان‌های شریف در جبهه مقاومت کنار مردم ایران ایستاده‌اند.

غلامحسین طاهری با اشاره به اینکه نیرو‌های حزب الله و جبهه مقاومت کنار جمهوری اسلامی ایران در میدان نبرد با رژیم صهیونی و امریکا هستند، گفت: آنان در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش فداکار و دیگر نیرو‌ها برای پاسخ به تهاجم دشمنان آماده هستند.

او افزود: نیرو‌های انصارالله یمن و حزب الله لبنان، پشت سر رهبر معظم انقلاب اسلامی، جانشین عبدصالح خدا امام خامنه‌ای شهید، سید مجتبی خامنه‌ای تا آخر ایستاده‌اند، چرا که پیروزی برای جمهوری اسلامی ایران، پیروزی برای مردم ایران و جبهه مقاومت و آزادگان جهان است.

غلامحسین طاهری تصریح کرد: مردم جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارند با وحدت و همدلی با جبهه مقاومت تا رژیم صهیونیستی و ببرکاغذیِ نیابتیِ آمریکا را از منطقه برچینید و نابود کنند.

او افزود: پیروزی در این مرحله از جنگ ترکیبی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در نظام بین‌الملل ارتقا می‌دهد و مردم، از مسئولان اجرایی می‌خواهند با مدیریت جهادی وارد میدان شوند.

غلامحسین طاهری بر نقش مردم در کاهش فشار اقتصادی نیز تأکید کرد و صرفه‌جویی را مؤثرترین سلاح در برابر تحریم‌های اقتصادی دشمن برشمرد.

او گفت: راه‌اندازی پویش ایران همدل، تمجید از نقش بسیج در محلات، دعوت از نخبگان برای ارائه راهکار‌های عملی و اشاره به نقش ایرانیان خارج از کشور در شکست دشمن، از دیگر راه کار‌های موفقیت برابر تحریم‌های ظالمانه امریکاست.

کارشناس ارشد امور بین الملل، گفت: در شرایط کنونی باید با فراخوان گروه‌های سیاسی و مذهبی به همبستگی، فضای مقاومت و همدلی ملی را در برابر تهدیدات خارجی تقویت کرد.

غلامحسین طاهری افزود: در این مسیر می‌توان نقشه‌ای عملیاتی برای مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن همبستگی ملی و عمل میدانی به عنوان دو رکن اساسی پیروزی در این دفاع مقدس است.

او افزود: نقش بسیج، نخبگان و ایرانیان خارج از کشور، نیز رویکردی فراگیر و چندلایه برای مقابله با تهدیدات دشمنان ایران و جبهه مقاومت است.

کارشناس ارشد امور بین الملل، خاطرنشان کرد: کشورمان در این جنگ ترکیبی از هشدار واقع‌بینانه و امید ریشه‌دار در توانایی‌های ملی، می‌کوشد تا اراده جمعی را برای عبور از بحران و دستیابی به پیروزی نهایی بسیج کند، پیروزی که به باور سخنان اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی، ایران را به بازیگری مؤثر در نظم نوین بین‌المللی تبدیل خواهد کرد.