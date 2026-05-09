به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این اثر بر پایه روایت‌های کتاب «اصول کافی» نوشته کلینی رازی عالم بزرگ قرن سوم هجری بازنویسی شده و تلاش می‌کند مفاهیم عمیق دینی را در قالب داستان‌هایی قابل فهم برای نوجوانان و خانواده‌ها ارائه دهد.

هر روایت کتاب با محوریت رفتار، سیره و سبک زندگی ائمه معصومین (ع) و اصحاب ایشان شکل گرفته و پیام‌های اخلاقی و تربیتی را در بستر داستان به مخاطب منتقل می‌کند.

کتاب «عابد رو سیاه» به نویسندگی مجید ملامحمدی پنجمین عنوان از مجموعه داستان‌های «اصول کافی» است و چهار عنوان پیشین این مجموعه نیز با نام‌های «دانشمند درمانده»، «مژده ابوطالب»، «علی (ع)، جان محمد (ص)» و «عصایی که سخن گفت» در انتشارات به‌نشر منتشر و با استقبال مخاطبان نوجوان روبه‌رو شده است. این مجموعه تلاش دارد با زبان روایت، مفاهیم عمیق کتاب «اصول کافی» را در دسترس نسل جدید قرار دهد.

انتشارات به‌نشر این کتاب را با تصویرگری جلد سید حامد الحسینی، طراحی گرافیک سعید دین‌پناه و صفحه آرایی زهرا وزیری در ۱۱۶ صفحه و در قطع رقعی روانه بازار نشر کرده است که با قیمت ۲۲۰ هزار تومان در فروشگاه‌های کتاب انتشارات به‌نشر و از طریق سایت این انتشارات در دسترس مخاطبان قرار دارد. علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه اثر به نشانی اینترنتی www.behnashr.ir مراجعه کنند یا با شماره ۰۵۱۳۲۲۲۵۲۹۸ تماس بگیرند.