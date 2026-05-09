به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛با هدف ایجاد آرامش و اطمینان در بازار استان، بازرسان اداره کل صمت و تعزیرات حکومتی لرستان در قالب گشت های مشترک بازار را رصد می‌کنند.



قهرمان شاهی مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در بازدید میدانی از شهرک زاگرس خرم آباد گفت: در اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی ۵۰ گروه بازار استان را رصد و با با هر گونه تخلف احتکار، گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه برخورد قاطع و قضایی خواهد شد .



بهمن جعفری مدیرکل صمت استان لرستان هم گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۹ هزار و ۴۰۰ واحد صنفی بازرسی شده که منجر به تشکیل ۶۰۰ فقره پرونده تخلفاتی به ارزش ۵۳ میلیارد تومان بوده است.





