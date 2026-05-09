به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سرودن برای رهایی؛ نوشته شهاب گودرزی در ۲۰۰ صفحه و با شمارگان ۲۸۰ نسخه توسط توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.
این کتاب حوزه ادبیات پایداری امروز عرب را دربرمیگیرد. ادبیات پایداری یکی از شاخههای مهم ادبیات معاصر است که به بازتاب مقاومت، ایثار، مبارزه و فداکاری انسانها در برابر ستم، تجاوز، استبداد و اشغالگری میپردازد. این نوع ادبیات عمدتاً در بستر جنگها، انقلابها و حرکتهای مقاومت شکل میگیرد و هدف آن برجستهسازی روح پایداری، امید، میهندوستی و هویت ملی است.
این کتاب به شاعران معاصر مقاومت عرب می پردازد، شاعرانی همچون: محمود درویش (فلسطین)، نزار قبانی (سوریه)، غاده السمان (سوریه)، سمیح القاسم (فلسطین)، احمد مطر (عراق)، غیاثالمدهون (سوریه)، سعاد الصباح (کویت)، سوزان علیوان (لبنان) و …
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
«شعر پایداری عرب، آیینهی وجدان زخمخورده اما ایستادهی ملتهای عربی است. شعری که دوستداران بیشماری در ایران یافته است. این شعر نه فقط یک ابزار هنری، بلکه سلاحی برای حفظ هویت، امید و آگاهی جمعی است؛ ادبیاتی که با خون و سنگ نوشته شده و با اشک و ایمان معنا یافته است. شعری که حضوری تمام و وجدانی بیدار و سرزنده میطلبد، به قول نزار قبانی:
در شعر
چیزی با نام آتش بس وجود ندارد
مرخصی تابستانی وجود ندارد
مرخصی استعلاجی وجود ندارد
مرخصی اداری وجود ندارد
باید در معرکه حاضر باشی
تا آخرین قطره از خونت
یا آن که جا بزنی و از بازی بیرون بروی!
این کتاب با شمارگان ۲۸۰ نسخه و بهای ۲۸۰ هزارتومان منتشر شده است.
علاقهمندان میتوانند برای ثبت سفارش و خرید کتاب با انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به شماره ۵۷۸۲۵۰۰۰ داخلی (۶۵۶ و ۶۵۷) تماس حاصل فرمایند.