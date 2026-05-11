نماینده استانداری تهران و مسئول قرارگاه هماهنگی و عملیات اجرایی آماربرداری مناطق آسیبدیده شهر تهران، از آغاز عملیات آواربرداری در ۱۷ نقطه آسیبدیده؛ عمدتاً نظامی با مشارکت شهرداریهای استان و با محوریت و مسئولیت شهرداری باقرشهر شهرستان ری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جلسه ای با حضور معاون عمرانی استانداری تهران، مدیران کل حوزههای عمرانی، بحران، امور شهری و دفتر فنی استانداری و همچنین شهرداران استان تهران، که در قالب قرارگاه تخریب و آواربرداری مناطق آسیبدیده شهر تهران تشکیل شده است، محوریت و مسئولیت این قرارگاه به شهرداری باقرشهر شهرستان ری و شهردار باقرشهر سپرده شد.
نماینده معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و مسئول قرارگاه، در حاشیه این جلسه گفت: در ارزیابیهای انجامشده، ۱۷ نقطه آسیبدیده عمدتاً نظامی، در مناطق مختلف شهر تهران شناسایی شده که قرار است شهرداریهای استان تهران برای کمک به شهرداری تهران عملیات تخریب و آواربرداری این مناطق را انجام دهند.
همتی با اشاره به گستردگی این عملیات افزود: برآورد اولیه نشان میدهد وسعت عملیات آواربرداری بیش از ۱۵۰ هزار متر مربع خواهد بود. این کار یک عملیات بزرگ و کاملاً فنی است و رعایت نکات ایمنی، فنی و الزامات در آن ضروری است.
شهردار باقرشهر و مسئول قرارگاه تاکید کرد: با تصمیم معاونت عمرانی استانداری تهران، این ۱۷ نقطه با توجه به پراکندگی جغرافیایی و حجم کار میان بیش از ۳۰ شهرداری استان تهران تقسیم شده است. تاکنون عملیات آواربرداری در ۶ نقطه آغاز شده، در ۷ نقطه بازدیدهای میدانی انجام شده و چند نقطه دیگر نیز در حال تعیین تکلیف نهایی است.
همتی با اشاره به بیشترین موارد آسیب در شرق و غرب شهر تهران، تصریح کرد: این نقاط در شهر تهران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب پراکنده هستند و با توجه به شرایط ترافیکی پایتخت، انتقال نخالهها به مراکز دفع در شرق، غرب و جنوب تهران نیز یکی از چالشهای اصلی این عملیات محسوب میشود.
شهردار باقرشهر درباره زمانبندی اجرای طرح هم گفت: به دلیل تغییرات در ارزیابیها و اضافه یا حذف شدن برخی نقاط، هنوز زمان دقیق پایان عملیات مشخص نیست، اما پیشبینی میشود ظرف ۴۸ ساعت آینده پس از تکمیل برآوردها، برنامه زمانبندی مشخصی برای اجرای کامل عملیات اعلام شود.