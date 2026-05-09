وزیر ورزش و جوانان در دیدارهای جداگانه با مسئولان ۴ فدراسیون، در جریان روند فعالیتهای آنها قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته، روحالله حسینی رئیس فدراسیون بوکس، سهیل برخورداری سرپرست فدراسیون تیراندازی و آذین ساکی سرپرست فدراسیون کبدی، در دیدارهای جداگانه با حضور در وزارت ورزش و جوانان با احمد دنیامالی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این دیدار مسئولان فدراسیونهای مربوطه در خصوص عملکرد فدراسیونهای خود و همچنین برنامههای آتی گزارشی را به وزیر ورزش و جوانان ارائه کردند.