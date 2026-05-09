ریزش میلیونی دنبالکنندگان «جنا اورتگا» در پی حمایت از فلسطین
انتشار پستی در حمایت از فلسطین توسط جنا اورتگا، ستاره هالیوود، با واکنشهای تند و گستردهای در فضای مجازی همراه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و بر اساس گزارشهای پربازدید در شبکه اجتماعی ایکس، جنا اورتگا بازیگر مشهور آمریکایی، به دلیل مواضع اخیر خود در حمایت از فلسطین با موج بیسابقهای از بازخوردهای منفی مواجه شده است. این واکنشها که از فضای مجازی آغاز شده، منجر به از دست رفتن میلیونها دنبالکننده در صفحات رسمی او شده است.
بسیاری از کاربران با انتشار توئیتهایی، فشار بر پلتفرم نتفلیکس را آغاز کرده و خواستار بایکوت حرفهای این بازیگر و توقف تولید پروژههای آتی او از جمله فصل جدید سریال وِنزدی (چهارشنبه) شدهاند. با وجود این فشارها و کمپینهای اعتراضی در فضای مجازی، اورتگا بر موضع خود ایستادگی کرده که این موضوع بحثهای داغی را میان موافقان و مخالفان او در شبکههای اجتماعی برانگیخته است.