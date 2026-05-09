پخش زنده
امروز: -
رئیس هیات کونگفو کردستان: بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ نفر در استان به صورت سازمانیافته در رشته کونگ فو فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، باقری از فعالیت بیش از ۷ هزار کونگفوکار در این استان خبر داد و گفت: بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ نفر به صورت سازمانیافته فعالیت میکنند که ۱۵۰۰ نفر آنان بانوان هستند.
وی افزود: ۴ کونگفوکار کردستانی به اردوی تیم ملی دعوت شدهاند و کردستان هر سال میزبان مسابقات انتخابی تیم ملی در دو بخش آقایان و بانوان است.
رییس هیئت کونگ فوی کردستان با اشاره به قرار گرفتن کردستان در جمع ۱۰ هیات برتر کشور گفت: کونگفوکاران استان در سبکهای مختلف موفق به کسب مقامهای کشوری شدهاند.