به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، باقری از فعالیت بیش از ۷ هزار کونگ‌فوکار در این استان خبر داد و گفت: بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ نفر به صورت سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند که ۱۵۰۰ نفر آنان بانوان هستند.

وی افزود: ۴ کونگ‌فوکار کردستانی به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند و کردستان هر سال میزبان مسابقات انتخابی تیم ملی در دو بخش آقایان و بانوان است.

رییس هیئت کونگ فوی کردستان با اشاره به قرار گرفتن کردستان در جمع ۱۰ هیات برتر کشور گفت: کونگ‌فوکاران استان در سبک‌های مختلف موفق به کسب مقام‌های کشوری شده‌اند.