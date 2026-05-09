به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس کل دادگستری استان گفت: سال گذشته از ۶۲ هزار پرونده ورودی به شوراهای حل اختلاف، ۳۸ هزار پرونده معادل بیش از ۶۰ درصد پروندههای ورودی به صلح و سازش منجر شد.
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی افزود: سال گذشته با ورود شوراهای حل اختلاف در ۱۷۰ فقره پرونده مهم، ۲۴۰ میلیارد تومان وجه نقد و ۳۸۰۰ سکه بهار آزادی مصالحه شد.
وی گفت: همچنین شوراهای حل اختلاف موفق شدند ۸ فقره پرونده قتل عمد را با صلح و سازش مختومه کنند و متهمان از پای چوبه دار نجات یابند.