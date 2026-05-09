عبدالحسین خسروپناه با صدور پیامی، قهرمانی مقتدرانه و کسب ۱۴ مدال رنگارنگ توسط تیم ملی وزنهبرداری جوانان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات قهرمانی جهان را به جامعه ورزش کشور و ملت شریف ایران تبریک گفت و این موفقیت را نشانی از خودباوری و غیرت جوانان این مرز و بوم دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمد دنیامالی
وزیر محترم ورزش و جوانان
جناب آقای سجاد انوشیروانی
رئیس محترم فدراسیون وزنهبرداری
پیروزی مقتدرانه و افتخارآمیز تیم ملی وزنهبرداری جوانان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات قهرمانی جهان در اسپانیا، که با کسب ۱۴ مدال ارزشمند (۶ طلا، ۷ نقره و ۱ برنز) و ایستادن بر سکوی نخست جهان همراه بود، موجب مسرت و سربلندی ملت شریف ایران گردید.
ایستادن بر بام دنیا برای دومین سال متوالی، نشانی آشکار از خودباوری، غیرت مثالزدنی جوانان این مرز و بوم و برنامهریزی هوشمندانه در سطح مدیریت ورزش کشور و فدراسیون وزنهبرداری است. این درخشش دوباره ثابت کرد که جوان ایرانی با اتکا به ایمان و همت بلند، در هر عرصهای که قدم بگذارد، فاتح قلههای افتخار خواهد بود.
اینجانب ضمن تبریک این حماسه ورزشی به حضور جنابعالی، کادر فنی، داوران و عموم مردم عزیز، صمیمانهترین مراتب سپاس خود را از پولادمردان غیور که با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی، پیامآور شادی و غرور ملی شدند، ابراز میدارم.
از درگاه خداوند متعال، استمرار این موفقیتها و سربلندی روزافزون جوانان برومندمان را در تمامی عرصههای علمی، فرهنگی و ورزشی مسئلت دارم.