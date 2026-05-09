مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان گفت:تاکنون بیش از ۱۷ میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض و مسکن به خانواده‌های آسیب‌دیده ی جنگ در استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛پویا تابعی گفت:در پی حمله ی هوایی آمریکایی صهیونیستی به ۶هزار و ۶۳۸ واحد مسکونی و تجاری در استان خسارت وارد شد که ۶هزار و ۴۷۷ واحد نیاز به تعمیر و ۱۶۱ واحد نیاز به ساخت یا مقاوم‌سازی دارند.



مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان افزود:همچنین ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خسارت بلاعوض برای دو هزار ۲۴۵ واحد شکستگی شیشه در استان پرداخت شده است.

وی گفت:در حوزه ی تأمین مسکن، ۱۷۲ متقاضی در لرستان به بانک مسکن برای دریافت ودیعه مسکن معرفی شده‌اند که ۸۰ میلیارد تومان به ۱۳۴ واحد تسهیلات پرداخت شده‌ است.











