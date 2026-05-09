مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان: سه هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی و تجاری شهرستان بانه در جریان جنگ تحمیلی سوم دچار خسارت شده‌اند که ارزیابی و کارشناسی آن‌ها انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رسولی در بازدید از مناطق آسیب‌دیده بانه اظهار کرد: از مجموع واحدهای خسارت‌دیده، ۴۱ واحد به‌طور کامل تخریب شده است.

وی با بیان اینکه بانه جزو ۱۰ شهر کشور از نظر میزان خسارت ناشی از جنگ تحمیلی سوم است، بر تسریع در روند بازسازی و همکاری دستگاه‌های مسئول برای حمایت از آسیب‌دیدگان تأکید کرد.