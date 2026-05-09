تاکنون هیچ گزارشی از شیوع بیماری زنگ زرد گندم در مزارع مهاباد ثبت نشده است. با این وجود، مسئولان جهاد کشاورزی با توجه به حساسیت این بیماری قارچی، بر همکاری مستمر با کشاورزان و استفاده از بذرهای مقاوم برای حفظ کیفیت و کمیت محصول تأکید دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بیماری زنگ زرد گندم، یک بیماری قارچی شایع و مخرب است که سالانه خسارات قابل توجهی به مزارع گندم در سراسر جهان وارد می‌کند.

این بیماری با تهاجم به برگ‌ها، ساقه‌ها و گاهی خوشه‌ها، فرآیند فتوسنتز را مختل کرده و در نهایت منجر به کاهش شدید وزن و کیفیت دانه می‌شود.

مشاهده لکه‌های زرد رنگ یا نارنجی متمایل به قهوه‌ای بر روی اندام‌های هوایی گیاه، اولین نشانه این بیماری است که در صورت عدم کنترل به موقع، می‌تواند عملکرد محصول را تا ۵۰ درصد یا بیشتر کاهش دهد.

استفاده از ارقام مقاوم بذر و رعایت اصول بهداشتی در تناوب زراعی، از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیرانه برای مقابله با این بیماری محسوب می‌شوند.

شایان دکر است که تاکنون گزارشی مبنی بر مشاهده این بیماری در مزارع مهاباد داده نشده است.

در سال زراعی جاری، حدود ۴۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مهاباد به زیر کشت گندم رفته است و پیش‌بینی می‌شود که در مجموع حدود ۸۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود. با توجه به شرایط مطلوب امسال، امید‌ها برای دستیابی به این میزان برداشت افزایش یافته است.

با این حال، معاون جهاد کشاورزی مهاباد تاکید کرد که با وجود گزارش‌های مثبت تا به امروز، همچنان هوشیاری و مراقبت در برابر آفت زنگ زرد ضروری است. این بیماری با ایجاد لکه‌های زرد رنگ بر روی برگ‌های گندم، می‌تواند زحمات یک ساله کشاورزان را بر باد دهد.

کارشناسان حوزه کشاورزی، استفاده از بذر‌های مقاوم به این بیماری را کلید اصلی کنترل و مدیریت زنگ زرد گندم عنوان می‌کنند.

جهاد کشاورزی مهاباد نیز بر همکاری مستمر با کشاورزان و ارائه راهنمایی‌های لازم برای مقابله با این آفت تاکید کرده است تا محصولات گندم منطقه، علیرغم تهدیدات احتمالی، پربار و باکیفیت باقی بمانند.