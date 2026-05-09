به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان، امروز شنبه در نشستی که به منظور شرح برنامه‌های امسال برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور برگزار شد، ضمن تأکید بر حفظ و تقویت روند تأمین مستمر دارو و تجهیزات پزشکی و نیز اظهار رضایت از تسویه بخش اصلی مطالبه‌های گروه درمان و کارخانه‌های دارویی، دستورهایی در جهت بهبود و ارتقای خدمات بخش سلامت و درمان صادر کرد.

اعمال حداکثر حمایت از برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع، سرعت در پرداخت مطالبه‌ کارکنان، تغذیه و شیر خشک، تقویت ذخیره‌های راهبردی کالاهای سلامت‌محور و تأمین ارز لازم برای تسهیلات خرید اعتباری در جهت تأمین این کالا‌ها و مواد اولیه، از جمله دستورهای رئیس جمهور در این نشست بود.

گفتنی است در این نشست، محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، گزارشی از مدیریت بازار دارو و نیز تلاش‌های صمیمانه گروه درمان بیمارستان‌ها ارائه کرد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز توضیح‌هایی درباره تأمین به موقع ارز لازم برای دارو و تجهیزات پزشکی در دوران جنگ، ارائه کرد.