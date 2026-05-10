به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان گفت: از ابتدای فعالیت صندوق بیماریهای خاص و صعب العلاج از سال ۱۴۰۱ تاکنون مبلغی در حدود ۱۸۷ میلیارد تومان در استان هزینه شده است.
سعید کرمی زنجانی افزود: ۵۰ درصد هزینههای فوق در سال گذشته انجام شده است.
وی اضافه کرد: این موضوع نشان میدهد همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، بیمه سلامت و شرکای کاری و خیریههای مرتبط در کنار تعمیق خدمات با اطلاع رسانی مناسب، بهره مندی هم استانیها را در هزینه کرد بیماریهای خاص و صعب العلاج افزایش داده است.
کرمی با بیان اینکه گروههای هدف میتوانند با ارائه مدارک و مستندات و فاکتورهای معتبر از مزایای صندوق تا سقف ۸۵ میلیون تومان استفاده کنند، افزود: لیست ۱۳۳ گروه بیماری صعب العلاج در سامانه اداره کل بیمه سلامت جهت بهره مندی افراد مشمول در دسترس قرار گرفته است.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان تاکید کرد: بر اساس آخرین آمار، ۶۵۱ هزار و ۵۲۴ نفر از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتهاند و از خدمات آن در بخشهای مختلف بهرهمند میشوند.