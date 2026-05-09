به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئول کانون خدمت رضوی شهدای دهستان زردین گفت: به همت کانون خدمت رضوی شهدای دهستان زردین اردوی جهادی سلامت در زردین برگزار و به بیش از ۲۵۰ نفر خدمات رایگان داده شد.محمد فتوحی افزود: این طرح به مدت دو روز با حضور متخصصان زنان و زایمان، داخلی، کلیه، دندانپزشکی و اطفال در درمانگاه زردین برگزار و به بیش از ۲۵۰ نفر خدمات پزشکی رایگان داده شد.