صدور هشدار نارنجی هواشناسی درخراسان رضوی
در پی پیشبینی بارشهای رگباری در خراسان رضوی، هواشناسی استان هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، بر اساس آخرین تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی از روز شنبه نوزدهم اردیبهشت تا صبح یکشنبه بیست اردیبهشت، با تقویت سامانه ناپایدار جوی بر مقدار و شدت بارش در نیمه شمالی استان افزوده خواهد شد.
وقوع بارشهای رگباری توام با رعدوبرق در نواحی مستعد بارش تگرگ همراه با آبگرفتگی روانآب و سیلابی شدن مسیلها رخ خواهد داد. همچنین تشکیل مه کاهش میدان دید، لغزندگی محورها و اختلال در شبکه حمل و نقل استان از پیامدهای این سامانه جوی خواهد بود.
بیشترین شدت و مقدار بارش در شهرستانها و توابع، درگز، قوچان، کلات نادر چناران، گلمکان نیشابور بینالود، فیروزه خوشاب جوین، جغتای، داورزن ششتمد، سبزوار، طرقبه شاندیز، برخی مناطق مشهد مقدس و ارتفاعات هزار مسجد و بینالود پیش بینی شده است.