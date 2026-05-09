به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از روز شنبه نوزدهم اردیبهشت تا صبح یکشنبه بیست اردیبهشت، با تقویت سامانه ناپایدار جوی بر مقدار و شدت بارش در نیمه شمالی استان افزوده خواهد شد.

وقوع بارش‌های رگباری توام با رعدوبرق در نواحی مستعد بارش تگرگ همراه با آبگرفتگی روانآب و سیلابی شدن مسیل‌ها رخ خواهد داد. همچنین تشکیل مه کاهش میدان دید، لغزندگی محور‌ها و اختلال در شبکه حمل و نقل استان از پیامد‌های این سامانه جوی خواهد بود.

بیشترین شدت و مقدار بارش در شهرستان‌ها و توابع، درگز، قوچان، کلات نادر چناران، گلمکان نیشابور بینالود، فیروزه خوشاب جوین، جغتای، داورزن ششتمد، سبزوار، طرقبه شاندیز، برخی مناطق مشهد مقدس و ارتفاعات هزار مسجد و بینالود پیش بینی شده است.