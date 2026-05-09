به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این جلسه که جمعی از اعضای این پروژه نیز حضور داشتند، نورالله طاهری با اشاره به تاخیرات بوجود آمده در تکمیل این طرح و مشکلاتی که برای ۶۰۰ عضو آن بوجود آمده، گفت: همه مسئولان مربوطه برای تکمیل این طرح همدل هستند و ان شاءالله هرچه زودتر این واحدها تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

وی عدم توانمندی پیمانکار طرح جهت تکمیل واحدها که به خلع ید او توسط مقام قضائی انجامید را عمده دلیل تاخیر در ساخت این طرح دانست و گفت: در صورت محکومیت قطعی پیمانکار مربوطه در محاکم قضائی جریمه دریافتی از او به این طرح تزریق خواهد شد.

فرماندار اسلامشهر با عنوان اینکه تکمیل و تحویل این واحدها، درخواست شهرستان از ادارات کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن به عنوان متولی تکمیل این واحدها است، افزود: امیدواریم با مشارکت اعضا و واریز مبالغ باقی مانده توسط آنها و اتخاذ راهکارهای قانونی توسط مجریان طرح مذکور، روند تکمیل این واحدها سرعت یابد.

همچنین رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نیز در سخنانی در این نشست از روند افزایش تسهیلات بانکی جهت حمایت از طرح های مسکن خبر داد.

وی تصریح کرد: به منظور تقویت منابع مالی این طرح ، مقرر شد در صورت اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح از جمله شورای مسکن استان و وزارت راه و شهرسازی، واحدهای فاقد متقاضی و یا واحدهای آزاد شده از متقاضیان بدحساب، به‌عنوان منابع جدید به طرح تزریق شود.

حسین جنتی مدیر کل بنیاد مسکن استان تهران نیز گزارشی از آخرین وضعیت احداث این طرح ارائه و از تحویل بلوک اول آن تا ۶۰ روز آتی به متقاضیان خوش حساب خبر داد.